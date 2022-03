Inter, qualcosa si è rotto: ma la responsabilità è da dividere fra più parti

L’Inter è in un momento di appannamento piuttosto prolungato. A Milano contro la Fiorentina è arrivato un altro pareggio dopo una prova alquanto deludente. Sia allenatore che società e squadra hanno colpe

QUALCOSA SI È ROTTO − Inter, cosa c’è che non va? In casa contro la Fiorentina è arrivata l’ennesima prova deludente per l’Inter in campionato. I sette punti in sette partite sono un ruolino di marcia assolutamente da dimenticare. Soprattutto per una squadra che lotta per vincere lo Scudetto. L’assenza di Marcelo Brozovic (per la seconda volta consecutiva) non può un essere un alibi a cui aggrapparsi. L’Inter non è più quella di qualche settimana fa. Qualcosa si è rotto ma di chi sono le colpe di questa evidente involuzione?

COLPE IN CASA INTER: 3 SOGGETTI

ALLENATORE − Simone Inzaghi sta comunque disputando una prima stagione all’Inter assolutamente positiva. Gli inciampi delle ultime settimane non possono cancellare quanto fatto di buono dal tecnico piacentino. Con una squadra più debole dello scorso anno, l’ex Lazio ha saputo costruire un gruppo molto importante. Non solo dal punto di vista del gioco ma i nerazzurri hanno avuto degli upgrade anche in termini di risultati: Supercoppa Italiana vinta, ottavi di Champions League raggiunti e in corsa sia in Coppa Italia che in Serie A. Qualcosa però nell’ultimo mese non sta andando nel verso giusto. A Inzaghi si può incolpare qualche scelta di campo e di sistema. Due in particolare i campi d’imputazione: l’incapacità di sopperire adeguatamente al forfait di Brozovic (anche con un cambio di modulo) e la gestione dei cambi. Quest’ultimi, a volte troppo tardivi (come in Fiorentina-Inter), in altri casi, sbagliati e prematuri (come nel Derby di Milano). Per riprendere questa squadra ci vuole la sveglia e il tocco del suo allenatore.

SOCIETÀ − In estate, la dirigenza nerazzurra ha fatto un lavoro egregio. I sacrifici di Lukaku e Hakimi (più quello forzato di Eriksen) sono stati gestiti alla grande spendendo poco ma bene. Tuttavia, qualcosa da recriminare c’è. Uno: la pressione quasi ingiusta messa sulle spalle di Inzaghi in merito alla questione Scudetto e seconda stella. Mood totalmente diverso rispetto a quello dell’anno precedente con Conte. La parola Scudetto era quasi proibita ad Appiano Gentile e di fronte le telecamere nonostante una rosa decisamente più all’altezza di quella attuale. Secondo: il non prendere un vice Brozovic a gennaio o quantomeno la volontà di non voler trattenere Stefano Sensi (l’unico in grado di poterlo sostituire realmente).

GIOCATORI − Infine, non si può dimenticare la squadra. Ovvero, coloro che vanno in campo. Se un attaccante non segna a due centimetri dalla porta sicuramente non può essere colpa né del tecnico né della società (Lautaro Martinez col Sassuolo e Dzeko a Torino). Se il proprio portiere subisce dei gol assolutamente parabili (Derby), sia Inzaghi che la dirigenza non possono che rimanere inermi ed esenti da colpe. La responsabilità di questo momento piuttosto lungo di appannamento è dunque da dividere fra più parti. Le stesse parti che, adesso, dovranno rimettere insieme i cocci e ripartire da vera Inter.