Samardzic promosso, ma l’Inter ora deve accelerare sugli acquisti chiave

Per Samardzic all’Inter si è entrati nella settimana in cui è prevista la definizione della trattativa. Un colpo molto interessante, anche per i margini di crescita e la possibilità di gestirlo a medio-lungo termine, ma che non deve far dimenticare le necessità più immediate: portieri e attaccanti.

IL COLPO DI QUALITÀ – Lazar Samardzic dovrebbe arrivare all’Inter nel corso di questa settimana, ed è un giocatore che ha ancora tanto da dare e tantissimo da crescere. Non si è ancora vista la sua versione migliore, anche perché all’Udinese non sempre ha giocato titolare. Un colpo che all’Inter permetterebbe di completare il centrocampo, con un elemento che dà tanto. Ha un ottimo controllo di palla, un’ottima conduzione, un’ottima visione di gioco e un ottimo tiro da fuori. È un giocatore che aumenterebbe notevolmente il tasso tecnico della squadra, con un rovescio della medaglia (purtroppo). Ossia: Samardzic non andrebbe a completare quelle caselle necessarie per farsi trovare pronti fra diciannove giorni, quando inizierà il campionato con Inter-Monza.

SAMARDZIC DA SOLO NON BASTA – Il tempo sta scadendo, purtroppo, e ancora non si vedono né i due portieri necessari né i due attaccanti altrettanto necessari. All’Inter mancano i due estremi, mancano i giocatori che devono permettere di non subire gol e di farli. Ossia quelli che fanno vincere le partite. Non è ancora arrivato il sostituto di André Onana, anche perché su Yann Sommer il Bayern Monaco sta avendo difficoltà a trovare il sostituto. Non è ancora arrivato nemmeno il sostituto di Samir Handanovic, che doveva essere abbastanza facile visto il rendimento praticamente nullo dell’ex capitano nelle ultime stagioni. Manca poi il sostituto di Romelu Lukaku, che dal video di ieri non sembra più così convinto di quella soluzione Juventus che tanto voleva raggiungere. E non è nemmeno arrivato il sostituto di Joaquin Correa, una necessità visto che è un giocatore che ha drammaticamente fallito all’Inter e va ceduto.

INSERIMENTO RAPIDO – L’Inter deve inserire tanti gol e subirne meno in difesa. E deve farlo entro la prima di campionato, con diciannove giorni rimasti. Comincia a essere poco il tempo per inserire i tanti acquisti da fare (cinque o sei in tutto, Samardzic incluso). Sia perché devono conoscere i compagni, sia perché devono conoscere Simone Inzaghi e i suoi schemi, sia perché bisogna trovare i profili giusti. E in attacco non è affatto semplice. Poi bisogna che siano pronti a livello fisico e atletico per Inter-Monza. Tutta una serie di difficoltà che portano adesso l’Inter a dover accelerare sul mercato. Non sarà facile, ci sarà magari il rischio di non trovare il profilo adatto nell’immediato ma bisogna farlo e subito. Perché magari in Inter-Monza il 19 agosto potrà esserci Samardzic, ma l’Inter quella partita non può sbagliarla. E dovrà vincerla avendo una rosa forte, competitiva, completa e pronta.