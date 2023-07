Chalobah, si riaccende l’ipotesi Inter? Un indizio in casa Chelsea – CdS

Torna a farsi strada il nome di Chalobah: dal mercato del Chelsea arriva un segnale positivo per l’Inter. Le ultime dal Corriere dello Sport.

NUOVI SCENARI – All’inizio delle trattative estive di mercato Trevoh Chalobah è stato ampiamente accostato all’Inter. Dopo qualche settimana di silenzio il difensore del Chelsea torna a far parlare in ottica nerazzurra. A far pensare che la pista possa riaccendersi, come spiega il Corriere dello Sport, è il mercato in entrata del Chelsea. Il club inglese, infatti, sta per chiudere la trattativa col Monaco per l’arrivo di Axel Disasi. Il trasferimento di quest’ultimo in Inghilterra farebbe di gran lunga diminuire le possibilità per Chalobah di ritagliarsi spazio al Chelsea. Dunque, l’Inter potrebbe tornare a essere una delle possibili destinazioni del giovane difensore.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia