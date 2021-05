Juventus-Inter del 15 maggio 2021 è inutile per la Serie A ma fondamentale per la Champions League. La paradossale situazione creatasi in casa bianconera offre uno scenario apocalittico che ridà lustro al Derby di Italia. Il passaggio di consegne dello scudetto tricolore non sarà il tema della partita. Si può parlare volgarmente di finale, decisiva per il futuro (solo bianconero)

PARTITA DELL’ANNO – Uscire dalla Champions League (a dicembre) è gravissimo, non entrarci (a maggio) è molto peggio. La stagione della Juventus non è ancora terminata ma il prossimo impegno è quello decisivo. A Torino andrà in scena la partita più importante della stagione bianconera. E quindi della carriera di Andrea Pirlo da allenatore, finora. Perdere – anzi, non vincere – contro l’Inter di Antonio Conte metterebbe a serio rischio la partecipazione della Juventus alla prossima edizione della Champions League. Questo a prescindere dalle vicende esterne, a partire dall’indagine aperta dalla UEFA per il “caso Super League” (vedi comunicato). Non giocare in Champions League ridimensionerebbe ulteriormente i piani economico-sportivi bianconeri in vista della prossima stagione, a partire dal probabile addio di Cristiano Ronaldo all’Italia.

FINALE DI CHAMPIONS – La situazione attuale in Serie A (vedi classifica) vede la Juventus quinta, fuori dall’Europa che conta. E la corsa sul Napoli – ma anche su Atalanta e Milan – finirebbe anzitempo in caso di non vittoria contro l’Inter e vittorie altrui. Anche perché, poi, all’ultima giornata ci sarà un “poco simpatico” Atalanta-Milan… Eh sì, alla fine aveva proprio ragione Beppe Marotta (vedi focus). L’obiettivo quarto posto di Pirlo passa dall’Inter di Conte già scudettata: vietato fallire. Sarà questo l’unico tema della serata, altro che tradizionale “partita-Scudetto”. A Torino, Juventus-Inter, è una finale di Champions League. Si gioca a metà maggio, di sabato, ma alle ore 18.00, in casa di chi rischia di più. Nuova “ossessione Champions” per la Juventus ma per altri motivi. Addirittura più importanti per il bilancio societario e per i piani futuri. Chissà come finirà stavolta…