Inter-Torino probabili formazioni 34ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Inter-Torino in Serie A nel lunch match domenicale e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per la prima volta dopo aver conquistato aritmeticamente il ventesimo Scudetto della Seconda Stella e prima della grande festa nerazzurra. Le due squadre a partire dalle ore 12:30 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 34ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Ecco le probabili formazioni di Inter-Torino in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 23 Barella, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 32 F. Dimarco, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato: Mkhitaryan.

Squalificato: 2 Dumfries.

Indisponibile e/o non convocato: 15 Acerbi.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 43 M. Motta, 44 Stabile, 47 Kamate, 48 Aidoo, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: In difesa torna de Vrij, che si piazza al centro della linea a tre. A centrocampo possibile avvicendamento tra le mezzali Frattesi e Mkhitaryan, mentre Asllani può rimpiazzare Calhanoglu da perno centrale in caso di provino negativo per il regista turco. Sulle fasce Carlos Augusto come esterno sinistro è favorito su Buchanan. Inzaghi non vuole rinunciare a Lautaro Martinez in attacco ma non bisogna escludere altre sorprese (Arnautovic?).

Probabili formazioni Serie A: le ultime novità su Inter-Torino

TORINO (3-4-1-2): 32 V. Milinkovic-Savic; 27 Vojvoda, 4 Buongiorno, 5 Masina; 19 Bellanova, 28 S. Ricci, 61 Tameze, 13 R. Rodriguez ©; 16 Vlasic; 9 A. Sanabria, 91 D. Zapata.

A disposizione: 1 Gemello, 71 Popa; 6 Lovato, 8 Ilic, 11 Pellegri, 17 Kabic, 20 Lazaro, 21 Okereke, 30 J. Silva, 79 Savva, 80 Bianay Balcot, 81 Ciammaglichella, 84 Antolini.

Allenatore: Ivan Juric

Diffidato: Lovato.

Squalificato: 77 Linetty.

Indisponibili e/o non convocati: 3 Schuurs, 15 Sazonov, 26 Djidji, 66 Gineitis.

Altri giocatori: 22 Brezzo, 65 Passador; 25 Dellavalle, 29 Njie, 47 Muntu Wa Mungu, 56 Desole.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Juric vuole riportare Tameze a centrocampo, anche a costo di dover schierare Vojvoda braccetto destro con Masina sul centro-sinistra in difesa e Ricardo Rodriguez avanzato sulla linea dei centrocampisti ma in questo caso finirebbe in panchina Ilic.

NB: Non perdere le ultime novità relative a Inter-Torino di Serie A ma non solo. Tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it – sito, app e social – sempre in diretta e rigorosamente gratis.