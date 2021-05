FOTO – Grigliata Inter, non solo Lautaro Martinez: altri 2 cuochi nerazzurri!

Lautaro Martinez ha trovato il modo per tornare protagonista in positivo dopo l’uscita polemica in Inter-Roma. Pranzo speciale ad Appiano Gentile per l’Inter campione d’Italia. A documentare il tutto ci pensa il Dott. Pincella

ASADO (NON SOLO) ARGENTINO – La grigliata dell’Inter post-Roma è il tema del giorno, dopo aver fatto rientrare i due “casi” montati nelle ultime ore (vedi articolo). A preparare l’asado non è solo l’argentino Lautaro Martinez, che si è fatto perdonare così in seguito alla reazione di ieri post-sostituzione. Con il numero 10 nerazzurro anche Achraf Hakimi e Matias Vecino, come documentato dal Dott. Matteo Pincella, nutrizionista nonché membro fondamentale all’interno dello staff di Antonio Conte. Questo il messaggio di Pincella: “Cibo è aggregazione e condivisione. Un super grazie ai nostri cuochi del giorno, Lautaro Martinez, Hakimi e Vecino!”. Di seguito la foto pubblicata dal Dott. Pincella su Instagram.