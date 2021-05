VIDEO – Conte e Lautaro Martinez coi guantoni: boxe e risate in casa Inter

GUANTONI NERAZZURRI – L’ Inter campione d’Italia si diverte e, per ribadire la serenità all’interno dell’ambiente, si fa beffa delle critiche che piovono dai “nemici”. Il video pubblicato dall’allenatore Antonio Conte , pronto a battersi con l’attaccante Lautaro Martinez dopo l’introduzione sul “ring” di Appiano Gentile da Romelu Lukaku , è il pezzo forte del giorno. Anche più della grigliata di asado preparata per pranzo ( vedi foto ). Il finto incontro di boxe, tra le risate generali, è la risposta che dà l’Inter all’ambiente esterno. Come riportato ironicamente dallo stesso Conte: “Direttamente dal Madison Square Garden…”. Di seguito il video pubblicato da Conte, e poi anche dall’Inter, su Instagram.

