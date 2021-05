Lukaku e Lautaro Martinez, per motivi diversi, sono i protagonisti delle ultime ore nerazzurre. In campo e fuori. I “casi” montati ad arte intorno all’ambiente Inter sono già rientrati attraverso una rettifica. Di seguito quanto raccolto da “Sky Sport” e “Sport Mediaset”

CENA E SANZIONI – La serata che ha visto come protagonista Romelu Lukaku e altri giocatori dell’Inter (vedi articolo) è stata fuori dalla regole per via del coprifuoco violato. Un problema di orario, quindi. I calciatori coinvolti riceveranno le sanzioni previste dalla legge sulle misure di contenimento del Covid-19, ma non verranno multati dalla società nerazzurra. L’Inter, infatti, specifica che non si è trattata della festa di compleanno di Lukaku ma solo di una cena post-gara protrattasi oltre il consentito.

PRANZO E MULTA – Diversa la situazione che riguarda Lautaro Martinez, che oggi è sereno ma ancora dispiaciuto per la reazione avuta ieri in occasione della sostituzione. Una reazione troppo esagerata e polemica che non è piaciuta ad Antonio Conte, ma ora è tutto rientrato. La multa, qualora ci fosse, sarebbe esclusivamente quella da regolamento interno, niente di così clamoroso. Intanto ad Appiano Gentile è in corso una grigliata a base di asado argentino. Chef? Lautaro Martinez. Situazione diversa a quella di Lukaku ma nessuno caso all’Inter, quindi. Testa alla Juventus: a Torino in attacco servirà proprio la coppia Lukaku-Lautaro Martinez.