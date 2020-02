Viviano ad Appiano Gentile, ma la decisione dell’Inter slitta: due motivi

Viviano ha svolto le visite mediche e ottenuto l’idoneità fisica al CONI (vedi articolo), ma l’Inter si è presa del tempo per decidere. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro ha bisogno di ulteriori test. Di seguito tutti i dettagli

DECISIONE RINVIATA – “Emiliano Viviano è ad Appiano Gentile. Test in corso per l’Inter, che ora valuta se ingaggiarlo o meno. La decisione da parte dei nerazzurri dovrebbe essere presa entro due giorni. Anche perché per il portiere potrebbe essere necessaria un’altra giornata di lavori (lo si capirà meglio in serata). Al di là dell’idoneità sportiva del Coni e del buon esito dei controlli alla clinica Humanitas, l’Inter ha quindi preso del tempo per decidere, anche per capire meglio le condizioni di Samir Handanovic (vedi articolo). 48 ore di tempo, prima di dare un ok definitivo”.

Fonte: gianlucadimarzio.com