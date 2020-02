Handanovic ha una settimana, puÃ² esserci per Lazio-Inter? – Sky

Handanovic ha una settimana, può esserci per Lazio-Inter? – Sky

Samir Handanovic avrà una settimana intera di lavoro per recuperare dal suo infortunio. Molto probabilmente non giocherà la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, ma l’obiettivo è provare il recupero per la sfida scudetto Lazio-Inter

OBIETTIVO LAZIO – Samir Handanovic proverà a esserci per Lazio-Inter, sfida scudetto della prossima giornata. Il punto di Andrea Paventi dagli studi di Sky Sport: «Handanovic lo vedremo in settimana, potrebbe esserci a Roma. Se non ce la farà avere in questo momento Padelli non da grande garanzie e credo sia giusto che una grande società come l’Inter prenda anche un portiere di esperienza come Viviano che può dare una mano. Non escludiamo però al 100% che Handanovic possa esserci contro la Lazio, ha una settimana intera per lavorare sul suo infortunio».