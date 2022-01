Sensi-Sampdoria legato a Correa: le tempistiche che possono tenerlo all’Inter – SM

Sensi alla Sampdoria si è complicata nelle ultime ventiquattro ore, complice l’infortunio di Correa in Inter-Empoli. Agli sviluppi di stasera (vedi articolo) si aggiunge anche quanto afferma Sport Mediaset sull’argentino.

UNO LEGATO ALL’ALTRO – Oggi Joaquin Correa farà gli esami strumentali dopo l’infortunio al 3′ di Inter-Empoli. La diagnosi e i tempi di recupero saranno fondamentali per capire i margini del prestito di Stefano Sensi alla Sampdoria. Come segnala Daniele Miceli per Sport Mediaset, in caso di un problema fisico a medio termine (ossia circa un mese o più di stop), Sensi rimarrà all’Inter. Nel venerdì appena iniziato si saprà qualcosa in più sui due fronti.