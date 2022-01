Nandez, niente cessione all’Inter o altrove? Ha problemi, il Cagliari valuta

Nandez in questa sessione di calciomercato è sembrato allontanarsi dall’Inter, rispetto all’estate. Si è parlato più del Torino, coi nerazzurri sullo sfondo. Ora un problema potrebbe trattenerlo al Cagliari, come segnala Sky Sport.

IL RISCHIO – Nahitan Nandez potrebbe essere costretto a rimanere al Cagliari, almeno fino al termine della stagione. Gianluca Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, informa come per il centrocampista uruguayano ci siano delle problematiche fisiche che i rossoblù dovranno valutare. Questo potrebbe frenarne l’uscita, intesa come da qui al 31 gennaio. Su Nandez in questi giorni si è parlato a lungo del Torino, così come di Inter e Napoli.