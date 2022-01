Frattesi-Scamacca, il Sassuolo fa il prezzo all’Inter. Con una variabile – SI

Frattesi e Scamacca sono i due obiettivi dell’Inter in casa Sassuolo. Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, dà la valutazione fatta dai neroverdi che però non riceveranno nel caso tutti i soldi.

LA RICHIESTA – Alfredo Pedullà dà la cifra che il Sassuolo vuole chiedere all’Inter per il doppio colpo: «Parliamo di sessanta milioni complessivi, non meno, quindi ci vogliono delle contropartite tecniche per abbatterla. Gianluca Scamacca dovrà essere ceduto, nel discorso di Davide Frattesi dovrà esserci il 30% della futura rivendita. È una cifra importante, su questo discorso del 30% ballerà la valutazione. A maggior ragione, se Frattesi dovesse continuare così, con personalità e in grande crescita, bisogna considerare questo 30%».