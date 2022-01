Prima Pagina IN Edicola: Inter-Venezia gara in bilico. Sensi resta per Correa?

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Scudetto sospeso. Soltanto i casi COVID-19 nel Venezia possono fermare l’Inter. Gara in bilico, Inzaghi rischia di dover inseguire. Salirebbero a due i match da recuperare con un calendario molto congestionato. Milan e Napoli pronte ad approfittarne. Correa KO, Sensi resta. Ci pensa Abraham, Mourinho si regala l’Inter. Lecce KO (3-1): Roma ai quarti.

TUTTOSPORT

COVID-19 e nuovo protocollo. A rischio Inter-Venezia e Napoli-Salernitana. I veneti contano quindici positivi fra calciatori e staff, i granata nove giocatori: se la situazione non migliora, stop automatico. Mourinho ribalta il Lecce: nei quarti c’è l’Inter.