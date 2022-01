Sensi, la Sampdoria non molla: dirigente a Milano per vedere l’Inter – SI

Il passaggio di Sensi alla Sampdoria si è complicato dopo l’infortunio di Correa in Inter-Empoli, ancor più del gol del centrocampista in Coppa Italia (vedi articolo). Da Sportitalia Mercato si segnala come ci sia il DS dei blucerchiati a Milano.

ANCORA FATTIBILE – Stefano Sensi dall’Inter alla Sampdoria non è saltato, ma rispetto a ieri si è complicato. Motivo del rallentamento l’infortunio di Joaquin Correa, che dovrà fare gli esami strumentali dopo l’infortunio al 3′ del match di Coppa Italia con l’Empoli. Come riporta Luca Cilli a Sportitalia Mercato oggi a Milano si è presentato Daniele Faggiano, direttore sportivo dei blucerchiati. Ha avuto un incontro con la dirigenza dell’Inter, per capire gli sviluppi della situazione Sensi. C’è bisogno di tempo, l’operazione non è saltata ma è difficile. Marco Giampaolo lo vorrebbe, ora l’ago della bilancia sarà la volontà di Sensi di accettare ancora il prestito alla Sampdoria.