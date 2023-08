Scamacca, il blitz dell’Atalanta infastidisce l’Inter: ora due strade possibili – SM

L’Inter trova l’intoppo Atalanta negli ultimi metri di corsa per Scamacca. Adesso ci sono due possibilità davanti alla dirigenza nerazzurra ma anche di fronte al calciatore del West Ham.

INTOPPO – Per l’Inter sembrava in discesa la corsa a Gianluca Scamacca, che invece appare più distante dopo l’intromissione dell’Atalanta. I bergamaschi, che inizialmente avevano smentito l’interesse per l’attaccante, hanno ora avanzato una ricca offerta a lui e al West Ham. Forte dell’incasso della vendita di Rasmus Hojlund al Manchester United, l’Atalanta non ha avuto difficoltà a superare i 23 milioni di euro più bonus offerti dall’Inter. I bergamaschi hanno messo sul piatto del West Ham 25 milioni di euro più bonus e un contratto da 3,2 milioni di euro per Scamacca. Secondo quanto riporta Marco Barzaghi su SportMediaset la dirigenza nerazzurra risulta infastidita dal blitz subito da una società amica come l’Atalanta. Adesso l’Inter è costretta a scegliere fra due diverse strade percorribili: alzare l’offerta o virare nuovamente su un altro attaccante. Intanto anche a Scamacca tocca decidere di quale tonalità di nerazzurro tingere il proprio futuro.

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi