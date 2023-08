Sommer e l’Inter impazienti di trovarsi! Inzaghi può finalmente sorridere – SM

Inzaghi non aspetta più il Bayern Monaco e l’Inter va dritta all’obiettivo Sommer. Le ultime da SportMediaset sulla situazione legata al portiere svizzero.

PRESA DI POSIZIONE – Dopo settimane di attesa e di incertezze uno dei colpi più attesi in casa Inter è finalmente a un passo dal compiersi. I nerazzurri hanno intenzione di smettere di aspettare che il Bayern Monaco liberi Yann Sommer. Marco Barzaghi, su SportMediaset, racconta le ultime sulla situazione: «Finalmente Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo: l’ansia da portiere è finita. Nelle prossime ore Sommer è atteso a Milano per cominciare a raccogliere l’eredità di André Onana. Dopo aver aspettato anche più del dovuto, per non compromettere i rapporti col Bayern Monaco, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno deciso di pagare la clausola rescissoria da 6 milioni di euro del portiere svizzero. Nonostante i tedeschi non abbiano trovato un’alternativa a Manuel Neuer, non ancora pronto. Per arrivare alla fine di questa telenovela è stata fondamentale la presa di posizione di Sommer, che già da tempo si era promesso ai nerazzurri e che per diventare il portiere titolare dell’Inter rinuncerà anche a una buona fetta di stipendio rispetto a quanto guadagna in Baviera».