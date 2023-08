Beto si aggiunge a Samardzic: continua il dialogo fra Inter e Udinese – SM

L’Inter potrebbe essere costretta a virare nuovamente obiettivo di mercato. SportMediaset riferisce di contatti con l’Udinese non solo per Samardzic ma anche per Beto.

CONTATTI – Per l’Inter il mercato in attacco sembra essersi complicato ancora una volta. Fino a qualche ora fa Gianluca Scamacca sembrava destinato al nerazzurro di Milano, ora invece a quello di Bergamo. Con l’intromissione dell’Atalanta nella trattativa per l’attaccante del West Ham, la dirigenza interista si ritrova nuovamente a doversi guardare intorno. Secondo quanto riporta Marco Barzaghi, nell’edizione odierna di SportMediaset, i nerazzurri starebbero pensando concretamente a Beto Betuncal. Quest’ultimo era nella lista di Giuseppe Marotta già nelle scorse settimana, anche se in una posizione più defilata. I dialoghi con l’Udinese sono già aperti sul fronte Lazar Samardzic, per il quale mancano solo gli ultimi dettagli, e stanno proseguendo anche sul nuovo argomento Beto. In Viale della Liberazione, dunque, si riflette sul futuro dell’attacco interista, valutando concretamente il portoghese, che costerebbe sicuramente meno rispetto a Scamacca.

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi