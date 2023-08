Inter-Monza, tutto esaurito a San Siro per la prima giornata!

Inter-Monza sempre più vicino al tutto esaurito per la prima giornata di Serie A 2023-2024 in programma sabato 19 agosto alle 20:45. Mentre si pensa ad aprire la vendita dei biglietti anche per un’altra partita.

TUTTO ESAURITO – Si avvicinano i primi appuntamenti ufficiali della stagione: il campionato nerazzurro si aprirà sabato 19 agosto alle 20:45 a San Siro, con la sfida contro il Monza. La vendita dei biglietti della sfida valida per la prima giornata di Serie A è già iniziata e si corre già verso i 60mila spettatori, per quella che sarà la prima notte nerazzurra dell’anno. Per la prima uscita ufficiale di questa stagione, è previsto il tutto esaurito a San Siro.

Fonte: Inter.it