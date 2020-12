Nainggolan, messaggio dal Cagliari all’Inter: “Non ci siamo solo noi! Ma…”

Nainggolan è ancora nei piani del Cagliari molto più che dell’Inter, ma la situazione è cambiata rispetto agli ultimi mesi. Carta – Direttore Sportivo rossoblù -, intervenuto a “Videolina Sport”, ribadisce le priorità della sua società in vista del mercato di gennaio

OPERAZIONE SILENZIOSA – A Cagliari aspettano tutti il ritorno di Radja Nainggolan, ma il Direttore Sportivo Pierluigi Carta deve frenare i facili entusiasmi: «Mi riaggancio alle parole del Presidente Tommaso Giulini (vedi dichiarazioni, ndr), è un momento di grande incertezza. Non facciamo voli pindarici perché non possiamo farli. Dobbiamo lavorare e ragionare in questo senso. Pensiamo alla situazione di difficoltà causata dal Coronavirus. Il Cagliari deve esistere oggi e tra dieci anni. Dobbiamo stare tutti attenti al bilancio. Diversamente Nainggolan sarebbe stato qua dalla scorsa estate, perché è un giocatore nei desideri non solo del Cagliari ma di tante squadre. Certo, a Nainggolan ci lega un sentimento e abbiamo un grande rapporto, ma il lato economico deve essere preso in considerazione. Per Eusebio Di Francesco sarebbe un top player. In questa squadra Nainggolan sarebbe perfetto, ma anche in altre squadre. Questo è un momento particolare per il calcio italiano e non solo, non possiamo non pensare a questi aspetti. Mi aspettate a gennaio per la presentazione di Nainggolan? Grazie (ride, ndr)». Il DS Carta, dopo il commento su Cagliari-Inter (vedi dichiarazioni), risponde con una risata alla battuta provocatoria sul futuro rossoblù del centrocampista belga dell’Inter, anche perché le intenzioni sono palesi (vedi articolo).