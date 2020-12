Carta (DS Cagliari): “Certi errori li paghi contro le big! Sull’1-2 dell’Inter…”

Pierluigi Carta Cagliari

Carta – Direttore Sportivo del Cagliari -, intervenuto a “Videolina Sport”, commenta la sconfitta rimediata per mano dell’Inter. L’analisi è lucida e c’è parecchio autocritica per la pessima gestione degli episodi nel finale

RIMONTA CHE BRUCIA – L’1-3 subito in casa non è ancora stato metabolizzato dal Direttore Sportivo Pierluigi Carta: «A caldo fa ancora male vedere i gol, meritavamo per quello che abbiamo fatto in campo. Volevamo dare continuità ai risultati dopo le ultime prestazioni. Abbiamo preparato bene la partita. Volevamo dare un segnale forte. Lo abbiamo fatto per lunghi tratti della gara. I ragazzi hanno dato tutto. Contro le grandi squadre gli errori li paghi e oggi li abbiamo pagati. A prescindere dall’avversario, dobbiamo essere bravi a capire i rischi in ogni momento, perché a certi livelli questi errori li paghi. Fa male perdere così perché i ragazzi hanno dato davvero tutto. L’ambiente era consapevole che si potesse far bene e lo abbiamo dimostrato. Questa è una tappa che ci dà indicazioni per migliorare partita dopo partita. La squadra ha dimostrato nuovamente i propri valori. Oggi abbiamo affrontato una gara, non dico alla pari ma con una consapevolezza diversa rispetto a inizio stagione. La squadra è cresciuta e l’ha dimostrato. Dobbiamo intervenire per capire i nostri limiti e intervenire per non essere puniti. Oggi abbiamo pagato questo aspetto. Ma non parlerei di prova di maturità, fa parte del nostro percorso».

ERRORI INGIUSTIFICABILI – Ci si chiede se sarebbe stato meglio affrontare l’Inter dopo la qualificazione in Champions League, ma Carta non cerca alibi: «La controprova non c’è mai. A noi interessava che il Cagliari scendesse in campo con il piglio giusto, a prescindere dalla qualificazione dell’Inter. Siamo soddisfatti di ciò che abbiamo fatto, perché il primo gol lo abbiamo subito al 77′. Se l’Inter si fosse qualificata non sappiamo se l’Inter si sarebbe presentata diversamente a Cagliari. Sul secondo gol dell’Inter arriviamo in ritardo sullo schema di calcio d’angolo, questo non rispecchia ciò che facciamo durante la settimana e nell’approccio alla gara. Il secondo gol dell’Inter non sarebbe arrivato se fossimo stati attenti a questa cosa. Le squadre esperte riescono a gestire meglio i falli e la fisicità. Noi possiamo migliorare in questo. Non mi sembra giusto però parlare dei numeri dell’Inter in questa sede». Questa la chiosa di Carta su Cagliari-Inter di Serie A (vedi analisi tattica, ndr).