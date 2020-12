Barella, in Cagliari-Inter gioia doppia: sempre più primo in una classifica

Nicolò Barella avvia la rimonta in Cagliari-Inter trovando il pareggio con un gol meraviglioso. Ma è un altro dato che permette di leggere il suo reale contributo.

DOPPIO BONUS – L’importanza di Nicolò Barella nell’undici dell‘Inter è ormai nota e, come detto più volte, imprescindibile. Contro il Cagliari, oggi, ha trovato anche il suo primo gol stagionale. Uno straordinario destro al volo dal limite, sugli sviluppi di un corner. Ed è una gioia meritata per il numero 23, che da settembre sta giocando a livelli da top player. Tuttavia, è un altro dato del suo gioco che sta rivelando la sua preziosità quest’anno. Barella è infatti anche l’autore dell’assist che porta al raddoppio dell’Inter, un bel cross dalla destra che trova Danilo D’Ambrosio a due passi dal secondo palo. Il centrocampista classe 1997 sale così a 5 assist stagionali, confermandosi al primo posto tra i nerazzurri. In campionato ha già pareggiato i conti con lo scorso anno (4): l’evoluzione in centrocampista totale prosegue alla grande.