Morata ‘mollato’ dall’Inter, ma non dall’Italia: può tornare in Serie A

Morata per lungo tempo sembrava il favorito per l’attacco dell’Inter, poi ha rinnovato con l’Atlético Madrid ed è arrivato Arnautovic. Potrebbe comunque tornare in Serie A, come afferma Di Marzio da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

NUOVO TENTATIVO – C’è un nome che – ciclicamente – torna buono per il campionato italiano più o meno in ogni sessione di mercato. E Gianluca Di Marzio non esclude che succeda di nuovo: «Su Alvaro Morata possiamo dire che la Juventus è tornata a parlare con lui e a prenotarlo qualora dovesse uscire Moise Kean. È una situazione cautelativa, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante accettata da Kean. Morata è stato cercato dalla Roma e dall’Inter, però in queste ore è la Juventus ad aver rifatto di nuovo una telefonata per farsi tenere pronto. Quindi attenzione a questa ipotesi di Morata di ritorno alla Juventus».