Morata, la fiamma Juventus non si spegne. L’Inter ha altri obiettivi – SM

L’idea di tornare alla Juventus stuzzica Morata molto più della novità Inter. Per l’attacco nerazzurro altri due nomi sono in vantaggio secondo SportMediaset.

VOLONTÀ – La pista Alvaro Morata per l’Inter si allontana sempre di più. Tra la distanza economica con l’Atletico Madrid e la volontà del calciatore di tornare alla Juventus, i nerazzurri scelgono di puntare su altri nomi. Marco Barzaghi, nello studio di SportMediaset, aggiorna sulla situazione: «Morata è un po’ più più vicino alla Juventus perché l’offerta dell’Inter non soddisfa il giocatore, che invece preferirebbe tornare in bianconero. Al termine dell’allenamento di oggi lo ha comunicato a Simeone, in un lungo colloquio sul suo futuro durato venti minuti per chiarire la sua voglia di tornare in Italia». Il giornalista, inoltre, informa che i due nomi in vantaggio per il nuovo assetto offensivo dell’Inter sono quelli di Folarin Balogun e Beto Betuncal.

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi