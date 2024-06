Ibrahimovic e il suo ego: «Sofferto per seconda stella Inter? Non soffro mai, sono un vincente»

Ibrahimovic risponde a tono ad un giornalista che gli ha chiesto sulla sofferenza provata per la vittoria della seconda stella da parte dell’Inter.

SECONDA STELLA NERAZZURRA – Durante la conferenza stampa a Milanello, Zlatan Ibrahimovic, oltre a parlare degli obiettivi del Milan ed aver annunciato Paulo Fonseca, risponde alla domanda sul ventesimo scudetto dell’Inter e se ha provato un po’ di sofferenza e spirito di rivalsa: «Soffrire non lo so, non soffro mai, mi carico per avere più fame. Non è che guardo personalmente ad altre squadre, così come il Milan. Un perdente guarda ad altre squadre. Non ci tocca, non fa confusione, non fa soffrire. E’ una parola da perdente, qui parli con un vincente. Mi dà più fame e carica per vincere di più». Il dirigente svedese non può comunque dimenticare lo scudetto sbattutogli in faccia dalla squadra di Simone Inzaghi nella notte del 22 aprile e 19 punti di distacco in classifica.