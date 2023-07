Morata, discorso chiave con Simeone sul futuro: carte sul tavolo

Discorso chiave tra l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, e Alvaro Morata sul futuro dell’attaccante spagnolo nel mirino anche dell’Inter.

COLLOQUIO – Secondo quanto riportato da Marca, a Seoul, in Corea del Sud, alle 11.30 ora locale, è avvenuto un colloquio nell’allenamento dell’Atletico Madrid tra l’allenatore Diego Pablo Simeone, l’attaccante Alvaro Morata e il braccio destro del tecnico Gustavo Lopez. Sul campo del Seongnam si sarebbe parlato apertamente, per la prima volta per più di 20 minuti, della situazione del giocatore.

MESSAGGIO – Il messaggio da parte di quest’ultimo e del suo ambiente negli ultimi giorni è “aspettiamo di vedere“. Nessuno sa come andrà a finire, nonostante settimane fa pareva destinato alla cessione della punta. È infatti sempre meno chiaro.

ITALIA – In Italia è seguito da diversi club (tra cui l’Inter, ndr), anche se nessuno vuole raggiungere il prezzo fissato a 21 milioni di euro. È dunque molto importante il discorso tra l’allenatore e l’attaccante.

CONVERSAZIONE – Nella conversazione il giocatore spagnolo era arrabbiato con i Colchoneros, secondo l’ambiente, per non aver rispettato le disposizione del rinnovo di lasciarlo partire per un prezzo sui 10 milioni di euro. L’Atletico invece incolpa l’entourage dell’attaccante di fare un’asta per il giocatore nel corso dei suoi viaggi in Italia.

CARTE SUL TAVOLO – L’allenatore non chiude a nessuna opzione. Apprezza Morata che gli porta 15 gol a stagione e che dunque sarebbe importante se rimanesse, opzione non esclusa in ogni caso. Tale opzione è stata messa sul tavolo in un colloquio, in cui il tecnico e il calciatore hanno messo le carte sul tavolo.

