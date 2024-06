Asllani: «Italia-Albania, bello sfidare gli amici! Speriamo giochi Barella»

Asllani è pronto a sfidare l’Italia nell’esordio dell’Europeo 2024 in Germania, in programma sabato. In un’intervista realizzata da Sky Sport ha parlato in particolare di Nicolò Barella e Davide Frattesi suoi compagni all’Inter.

CONTRO GLI AMICI – Kristjan Asllani in un’intervista ha parlato di Italia-Albania, una partita speciale per lui che nonostante sia cresciuto in Toscana, non dimentica le sue origini: «È sempre una bella emozione incontrare amici e giocare contro l’Italia. Per me sarà una partita speciale, però c’è da mettere tutte queste cose da parte. Chi ho sentito dei miei amici? Qualche giorno fa Davide Frattesi, gli ho fatto i complimenti per il gol. Speriamo che non riesca a fare gol anche contro di noi perché i suoi inserimenti sono molto pericolosi (ride, ndr). Barella potrebbe non giocare? Lui un giocatore fortissimo, tra i migliori al mondo. Penso che l’Italia abbia una squadra molto forte. Se non dovesse giocare Barella ci sarà un altro altrettanto forte, noi li rispettiamo. Io spero che ci sia, mi piace affrontare i miei compagni, se c’è significa che sta bene e quindi gli auguro di giocare».

Albania e Toscana, Asllani non dimentica le sue origini

LE ORIGINI – Asllani si sofferma a parlare della sua ex squadra, fino alla Nazionale albanese che gli permetterà di giocare da protagonista un Europeo: «Io devo tutto all’Empoli, sono andato lì che avevo 6 anni e ne sono uscito che ne avevo quasi 20. Stessa cosa in Albania, i tifosi ti trasmettono l’appartenenza alla maglia».