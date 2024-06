Sabatini: «Carboni per Gudmundsson? Doppio tipo di valutazione!»

Sabatini ha parlato dell’eventuale avvicendamento tra Valentin Carboni e Albert Gudmundsson. Per il giornalista ci sono da fare due riflessioni.

DOPPIA VALUTAZIONE – Sandro Sabatini, in collegamento su Radio Sportiva, ha risposto alla domanda di un ascoltatore sull’eventuale cessione di Valentin Carboni dell’Inter per finanziare l’eventuale arrivo di Albert Gudmundsson: «La Juventus sacrifica Soule per Greenwood. Non lo so, a me piace Gudmundsson, ma Carboni è potenzialmente un campione. Parliamoci chiaro: è una valutazione sia economica che tecnica, perché vendi Valentin ad una certa cifra e compri meno l’altro e quindi è tutta plusvalenza. L’argentino dell’Inter me lo immagino un campione, ma anche Soule me lo immagino più forte di Greenwood. Marotta e Giuntoli sanno cosa fare».