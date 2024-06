Ibrahimovic annuncia Fonseca e avvisa l’Inter: «Obiettivo vincere»

Ibrahimovic annuncia il nuovo allenatore del Milan Fonseca, ma allo stesso tempo lancia messaggi anche alle rivali, tra cui l’Inter.

MESSAGGIO ALLE RIVALI – Zlatan Ibrahimovic lancia messaggi alle altre squadre, tra cui l’Inter: «Vogliamo essere competitivi e gli obiettivi che ha il Milan sono quelli di vincere trofei sia in Italia che in Europa. Negli ultimi anni siamo ritornati al top: vogliamo essere presenti, ma ogni anno si gioca per i trofei. Il Milan non vince, il Milan fa la storia: questa la differenza tra noi e gli altri». Da non dimenticare come quest’anno la Beneamata ha dato 19 lunghezze ai rossoneri, con tanto di scudetto alzato in faccia nella notte del 22 aprile.

L’ANNUNCIO – Ibrahimovic poi annuncia chi sarà il nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione: «Ringrazio Pioli, quello che ha fatto nel Milan rimane nella storia. Il nuovo allenatore sarà Paulo Fonseca. Lo abbiamo studiato per bene, lui è l’uomo giusto: siamo molto fiduciosi e ci crediamo tanto».

OBIETTIVI – Ibrahimovic gli gira intorno ma non parla di scudetto: «Seconda stella? L’obiettivo è vincere: ogni cosa che facciamo è per costruire una squadra competitiva e vincere trofei. Garanzia no. Vogliamo fare cose con intelligenza ed essere smart, ma non per far vedere muscoli e spendere più di tutti».