Alex Perez, l’Inter fa sul serio! Per l’affare serve una mossa dal Betis

L’Inter fa sul serio per il giovane spagnolo Alex Perez. Ieri un incontro tra la dirigenza nerazzurra e gli agenti del ragazzo, ma per l’accelerata finale serve una mossa dal Real Betis.

VICINI – L’Inter fa sul serio per il giovane Alex Perez. Il classe 2006 del Real Betis piace tanto alla dirigenza nerazzurra, che ieri ha incontrato il suo agente, Alberto Botines in sede, per discutere del ragazzo. Incontro più che positivo, come confermato anche dall’esperto di mercato Matteo Moretto. Nei prossimi giorni le due parti faranno un altro incontro, cercando magari di trovare l’accordo finale per provare a portare il classe 2006, difensore centrale, a Milano.

Alex Perez-Inter, una mossa per l’accelerata finale

MOSSA – Quanto alla formula, si lavora su un prestito con opzione di acquisto. Ma per arrivare alla chiusura, servirà innanzitutto il prolungamento del contratto di Alex Perez con lo stesso Real Betis. Infatti, il suo contratto va in scadenza il 30 giugno 2025 e quindi non può essere ceduto in prestito senza un prolungamento di contratto. Le parti, comunque, sono molto vicine e la sensazione è che si possa chiudere a breve. L’Inter, dunque, dopo aver chiuso per Luka Topalovic, si prepara anche al secondo giovane colpo.