Euro 2024 a tema Inter. Un gruppo l’osservato speciale – CdS

Euro 2024 sarà fortemente a tema Inter. Un gruppo nello specifico attira l’attenzione della dirigenza nerazzurra, il Corriere dello Sport lo definisce in maniera esplicita.

GRUPPO – Il gruppo D degli Europei, in particolare Euro 2024 in Germania, sarà interamente a tinte nerazzurre. L’Inter osserverà con attenzione le squadre coinvolte, perché sono Austria, Francia, Polonia e Olanda. In tutte c’è almeno un giocatore del club meneghino. Per l’Austria giocherà Marko Arnautovic, per la Francia ci sono Benjamin Pavard e Marcus Thuram, per l’Olanda invece Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Per la Polonia c’è un futuro giocatore dell’Inter, che aspetta solo l’inizio di luglio per l’annuncio ufficiale: Piotr Zielinski.

Euro 2024, due situazioni da monitorare per l’Inter

CASI? – I due nomi che attirano maggiormente l’attenzione per Euro 2024 sono Marko Arnautovic e Denzel Dumfries. L’austriaco ha confermato più volte che rimarrà un giocatore dell’Inter e che non ci sono dubbi sul suo futuro. Una sua cessione però non è da escludere, perché per acquisti come Albert Gudmundsson c’è bisogno di spazio nel reparto offensivo. Dumfries invece ha il contratto in scadenza nel 2025 e la dirigenza non vuole affatto perderlo a parametro zero. Dopo l’esperienza in Germania verranno valutate entrambe le situazioni per provare a risolverle.