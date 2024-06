Topalovic passa all’Inter: le cifre! Più bonus da… Prima squadra

Luka Topalovic passa all’Inter dal Domzale. Il club nerazzurro chiude dunque il suo terzo acquisto, dopo Taremi e Zielinski. Tutti i dettagli dell’operazione.

DETTAGLI – L’Inter guarda al presente, ma anche al futuro assicurandosi il baby talento sloveno Luka Topalovic. Il classe 2006 arriva dal Domzale per circa un milione di euro. Come riferisce Gianluca Di Marzio, ci sono anche dei bonus legati alle sue presenze in Prima Squadra. Ciò dimostra, quindi, che il giocatore è già pronto per iniziare a muovere i primi passi con l’Inter dei grandi di Simone Inzaghi. Infatti, potrebbe partire già a luglio in ritiro con il resto della squadra. Insieme a Topalovic, l’Inter potrebbe chiudere presto anche il giovane spagnolo Alex Perez.

Topalovic all’Inter, un talentino con già esperienza

NUMERI – Nonostante la giovane età, 18 anni, Topalovic in questa stagione ha giocato come da veterano nel massimo campionato sloveno con qualche presenza anche in Europa. Complessivamente in Prva Liga, massima serie slovena, ha collezionato trentacinque presenze condite da due gol e quattro assist. Inoltre, ha avuto la possibilità anche di giocare in Conference League, disputando due presenze nella fase di qualificazione. Insomma, si tratta di un buon prospetto, ovviamente da sgrezzare all’Inter. Per maggiori informazioni sul suo profilo, è possibile visionare la sua scheda completa.