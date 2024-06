Martinez-Inter, dalle parole ai fatti: contatti col Genoa! Si studia l’offerta

L’Inter come ormai noto da tempo dopo l’addio di Emil Audero che non è stato riscattato, è alla ricerca di un nuovo secondo portiere che possa negli anni sostituire Yann Sommer. Josep Martinez resta più che una valida alternativa a Bento. Secondo il collega Matteo Moretto di Relevo, la dirigenza nerazzurra studia la prima offerta concreta.

CONTATTI – L’Inter in questi giorni pianifica una strategia a lungo termine che prevede anche la possibilità di sostituire Yann Sommer nel giro di 1-2 stagioni, considerata l’età dell’esperto portiere svizzero. Tra i nomi più gettonati per il ruolo di vice c’è quello di Josep Martinez del Genoa. L’Inter è attivamente impegnata in continui contatti con la dirigenza del Genoa per sondare la fattibilità dell’operazione. Martinez rappresenta l’opzione più percorribile sia dal punto di vista tecnico che economico. La società nerazzurra sta valutando un’offerta che prevede una base fissa in contanti non superiore ai 10 milioni di euro, affiancata da una contropartita tecnica per convincere il Genoa a cedere il giocatore.

Martinez più che un’alternativa a Bento! L’Inter c’è… ma non solo

LA CONCORRENZA – L’idea dell’Inter è quella di presentare una proposta che includa un pagamento cash e l’inserimento di un giovane talento della Primavera o un giocatore con meno spazio in prima squadra come contropartita tecnica. Questa formula permetterebbe di abbassare il costo totale dell’operazione, rispettando al contempo i parametri economici del club. Su Martinez, però, c’è da segnalare l’interesse anche di alcuni club inglesi tra cui il Bournemouth.

Fonte: Matteo Moretto – Relevo