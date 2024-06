Calhanoglu all’attacco della Top-5 Inter: chance EURO 2024 e dati

Calhanoglu è forse il simbolo dell’ultima Inter scudettata, anche per via della trasformazione tattica che vale gran parte del tricolore cucito sul petto e che lo porta a essere un potenziale protagonista di EURO 2024. La stella turca può rientrare in una speciale Top-5 nerazzurra

MILANO – Uno dei protagonisti più attesi di UEFA EURO 2024 è Hakan Calhanoglu, che guiderà la Nazionale Turca nel Gruppo F a partire da martedì 18. Il classe ’94 turco dell’Inter non avrà solo un ruolo di rappresentanza. Calhanoglu è il capitano e numero 10 della Turchia, della quale è il calciatore più rappresentativo nonché quello più atteso. La Turchia proverà ad andare avanti nel girone contro la sorpresa Georgia, il favorito Portogallo e la Repubblica Ceca, che punta allo stesso obiettivo. Serve il miglior Calhanoglu per continuare il sogno Europei 2024 in Germania.

Calhanoglu tra Inter e Turchia: occasione irripetibile in Germania

NUOVO RUOLO – Essere protagonista nella “sua” Germania (Calhanoglu è nato a Mannheim, ndr) è l’obiettivo del numero 20 nerazzurro. La straordinaria stagione in maglia Inter, culminata con lo Scudetto della Seconda Stella, non è passata inosservata. Il valore di mercato di Calhanoglu è in continuo aumento. Soprattutto dopo la “trasformazione” definitiva in regista basso. I miglioramenti del 30enne turco sotto la guida di Simone Inzaghi restituiscono una risorsa al CT Vincenzo Montella, che conosceva solo il Calhanoglu jolly di centrocampo ai tempi del Milan. Un po’ trequartista e talvolta ala a supporto della punta, un po’ mezzala e all’occorrenza esterno per completare la linea mediana. Il Calhanoglu regista dell’Inter è tutta un’altra cosa. E non è mai stato così “costoso” sul mercato. Ma quanto vale oggi Calhanoglu?

Top-5 valore di mercato: la classifica nerazzurra prima di EURO 2024

VALORE MERCATO – Nell’attuale rosa dell’Inter solo il capitano Lautaro Martinez (1997) può vantare un valore di mercato in tripla cifra. Non esiste un prezzo fissato ma l’attaccante argentino costa più di 100 milioni di euro nel mercato odierno. Il valore dato dal portale specializzato Transfermarkt è 110 milioni. In questa speciale classifica il podio viene completato dagli italiani Nicolò Barella (1997) e Alessandro Bastoni (1999). Il centrocampista sardo vale 80 milioni, il difensore lombardo 70. La Top-5 si completa con un altro trio. Al quarto posto l’attaccante francese Marcus Thuram (1997), quotato 65 milioni, seguito da una coppia a 50. Si tratta del difensore francese Benjamin Pavard (1996), connazionale di Thuram, e dell’esterno milanese Federico Dimarco (1997), coetaneo del numero 9 nerazzurro. Proprio alle loro spalle si piazza Calhanoglu, il cui valore di mercato è indicato in 45 milioni. Un valore raddoppiato rispetto al periodo rossonero. L’obiettivo della stella turca in Germania è uno solo: aumentare il suo livello internazionale con la Turchia, facendo lievitare ulteriormente il suo prezzo di mercato all’Inter. Calhanoglu ora può toccare e superare quota 50 milioni facendo del suo meglio a EURO 2024.