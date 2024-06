VIDEO – Inter, Correa verso la Turchia! E Arnautovic? | Inter-News Web TV

La prossima stagione si prospetta ricca di cambiamenti per l’attacco dell’Inter. La firma di Taremi rappresenta solo il primo passo di una rivoluzione che potrebbe portare grandi soddisfazioni ai tifosi nerazzurri. Resta da vedere come si evolveranno le trattative per Correa e Arnautovic. Proprio di questo ne hanno parlato su Inter-News Web TV Romina Sorbelli ed Emanuele Rossi.

DUBBIO IN ATTACCO – Con la firma di Mehdi Taremi a parametro zero, l’Inter ha quasi completato l’attacco, anche se qualche situazione resta ancora da definire. Alexis Sanchez andrà via in scadenza di contratto mentre Joaquin Correa, dopo un’esperienza in prestito non brillante al Marsiglia, sembra destinato a lasciare Milano in maniera definitiva. L’attaccante argentino non ha convinto nella sua avventura francese, e il suo futuro sembra ormai lontano dall’Inter. Per Marko Arnautovic, il futuro appare più incerto. Nonostante l’interesse manifestato da alcune squadre turche e italiane, l’austriaco dovrebbe rimanere all’Inter. A parlarne in un approfondimento su Inter-News Web TV, Romina Sorbelli ed Emanuele Rossi.

