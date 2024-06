Italia-Albania, antivigilia caldissima e decisiva per Barella (+1) − Sky

Meno due a Italia-Albania, esordio della Nazionale azzurra ad Euro 2024. Ovviamente gli occhi sono puntati su Nicolò Barella, pilastro azzurro e dell’Inter.

TEST DECISIVO – Antivigilia di Italia-Albania, cresce l’attesa e l’ansia per l’esordio della Nazionale ad Euro 2024. Questo pomeriggio, come riferisce Beppe Di Stefano di Sky Sport 24 e inviato Iserlohn, ci sarà l’allenamento della squadra di Luciano Spalletti. Test fondamentale e decisivo per capire le condizioni di Nicolò Barella e Nicolò Fagioli. Se daranno segnali positivi, ovviamente il CT azzurro li potrà considerare per la partita contro l’Albania di Asllani sabato 15 alle 21 al Westfalenstadion di Dortmund. Sono ore importantissime. Soprattutto per quanto riguarda il recupero del giocatore dell’Inter, che ha saltato le due amichevoli precedenti contro Turchia e Bosnia per recuperare dall’affaticamento muscolare.

L’Italia aspetta Barella e Fagioli: antivigilia importantissima

ULTIME – In attesa di capire se Barella e Fagioli potranno essere reperibili per la partita contro l’Albania, Spalletti può comunque strappare un sorriso per il recupero sicuro di Davide Frattesi, che ieri non aveva completato l’allenamento con il resto del gruppo. Per quanto riguarda la formazione, Spalletti dovrebbe andare con la difesa a tre, garantita anche dall’asse mancino e tutto nerazzurro formato da Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. In mezzo, se dovessero recuperare né Barella né Fagioli, pronti Cristante insieme a Jorginho.