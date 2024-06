Oristanio, il DS del Cagliari Bonato: «No riscatto, ma vedremo l’Inter»

Oristanio non sarà riscattato dal Cagliari, ma nei prossimo giorni, come confermato dal DS dei sardi Bonato, ci sarà un incontro con l’Inter.

L’INTERESSE RESTA – Il DS del Cagliari Nereo Bonato, in conferenza stampa, ha appena annunciato i mancati riscatti per tre giocatori. Ma su Oristanio dell’Inter il discorso è diverso. Le sue parole: «Non abbiamo esercitato il diritto di opzione su Petagna, Shomurodov e Oristanio, facendo sapere all’Inter che su di lui un interesse ce l’abbiamo. Vogliamo rivedere la formula per tenere il ragazzo, in questo senso ci rivedremo nei prossimi giorni con l’Inter. Eserciteremo il diritto su Mina, per dare continuità. Penso che siamo in vantaggio come esperienza, dopo un anno di Serie A: sappiamo quelli che la reggono e quelli che non la reggono, questo è un passaggio fondamentale nel nostro percorso».

Oristanio, prestito dall’Inter a due facce: ma il Cagliari non ha dubbi

NUMERI – Oristanio ha vissuto la sua prima vera stagione in Serie A, dopo due anni di prestito in Olanda al Volendam. Il giovane centrocampista offensivo si è comportato molto bene, soprattutto nella prima parte di campionato. Poi alcuni problemi fisici lo hanno un po’ rallentato nella sua crescita. Ma le parole di Bonato sono più che chiare. Oristanio ha chiuso la sua prima annata nel massimo campionato italiano totalizzando complessivamente ventisette presenze, condite da due gol e un assist.