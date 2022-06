Lautaro Martinez più Dybala e Lukaku: Inter decisa sul gran tridente! – CdS

Lautaro Martinez, Dybala e Lukaku: questo il trio di attaccanti che l’Inter vuole dare a Inzaghi per la prossima stagione, liberandosi di Sanchez e uno fra Correa e Dzeko (vedi articolo). Per il Corriere dello Sport il Toro è incedibile.

NON SI MUOVE – Lautaro Martinez ha una definizione ben precisa per la dirigenza dell’Inter: incedibile. Nelle ultime ore si è parlato, dall’Inghilterra e non solo, di un pressing del Tottenham con Antonio Conte pronto a pagare circa ottanta milioni di euro (vedi articolo). Per il Corriere dello Sport sarà un tentativo vano, perché dovesse pure arrivare un’offerta del genere sarebbe rispedita al mittente. La volontà dell’Inter è di mantenere Lautaro Martinez, assieme agli arrivi di Paulo Dybala e Romelu Lukaku. L’unico rischio, sottolinea il quotidiano romano, è che la dirigenza non riesca a ottenere altrove i soldi per il celebre attivo di mercato chiesto da Suning. Ma, al momento, si sta andando a sistemare questa direttiva con altre cessioni. La scelta dell’Inter su Lautaro Martinez fa il pari con quella dell’attaccante, ben felice di restare a Milano tanto che ha appena aperto un ristorante.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.