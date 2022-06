Lautaro Martinez, offerte in arrivo. Tottenham e non solo: la sua posizione

Lautaro Martinez può entrare finire sul mercato in uscita dell’Inter. Su di lui, in arrivo offerte importanti non solo dal Tottenham. Posizione chiara del Toro

NON SOLO SPURS − Per Lautaro Martinez arriveranno offerte importanti. A rivelarlo Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato. Il Tottenham in prima fila ma non sono da escludere proposte anche da altre squadre alla ricerca di una prima punta di livello internazionale. Gli Spurs, come già raccolto nelle scorse ore (vedi articolo), offriranno una cifra vicina ai 90 milioni di euro. Al momento, però, la posizione del giocatore rimane chiara. Chiusura netta del Toro, vuole rimanere all’Inter.