Sanchez, a breve incontro Inter-agente. Il cileno sogna una squadra – TS

Alexis Sanchez è destinato a lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport, in settimana, dovrebbe esserci un incontro fra il suo agente Felicevich e la dirigenza nerazzurra. Il cileno sogna di tornare al Barcellona

INCONTRO – Le strade di Alexis Sanchez e dell’Inter sono destinate a separarsi. In settimana, si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, Ferdinando Felicevich l’agente del calciatore (ma anche di Vidal, ndr) incontrerà la dirigenza nerazzurra. L’obiettivo è quello di trovare un accordo per la risoluzione del contratto: al cileno andrà corrisposta una buonuscita con una cifra vicina ai 4 milioni. Una volta “libero” Sanchez spera di poter tornare al Barcellona: per farlo, l’attaccante, è disposto a decurtarsi e di molto l’ingaggio. Occhio però anche alla pista francese: il Marsiglia di Sampaoli potrebbe provare l’affondo.

Fonte: Tuttosport – S.P