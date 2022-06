Sanchez non unica uscita davanti per l’Inter: le mosse su Correa e Dzeko – CdS

Sanchez lascerà per forza di cose l’Inter, visto che la volontà della società è prendere sia Dybala sia Lukaku (vedi articolo). Per il Corriere dello Sport, però, sarà necessario vendere anche uno fra Correa e Dzeko.

DOPPIA USCITA – L’Inter sta definendo il grande ritorno di Romelu Lukaku (vedi articolo) ed è alle battute finali anche per Paulo Dybala. Logico che, di conseguenza, serva risistemare l’attacco. Alexis Sanchez è il primo nome in uscita, con uno stipendio da sette milioni di euro. Non sarà facile, secondo il Corriere dello Sport, liberarsi del cileno: sarà necessario colmare la differenza d’ingaggio quando avrà trovato un nuovo club oppure procedere con la risoluzione consensuale (più costosa). La sua volontà è rimanere in Europa, preferibilmente tornando nella Liga, col ritorno al Barcellona visto come un sogno e l’opzione Siviglia (come il Marsiglia in Francia) molto più staccata. Assieme a Sanchez dovrà andare via uno fra Joaquin Correa ed Edin Dzeko. Per l’argentino difficile a titolo definitivo, più facile un prestito oneroso con diritto di riscatto: si parla ancora di Marsiglia e poi del Newcastle United. Per il bosniaco, che guadagna cinque milioni di euro, la speranza è trovare qualcuno che voglia una punta di riserva.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.



