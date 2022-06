Dybala in standby per Lukaku (da avvisato): l’Inter cambia per chiudere – CdS

Sarà Dybala più Lukaku la mossa dell’Inter per l’attacco della nuova stagione. Col belga ormai di ritorno (vedi articolo) si è reso necessario rallentare un attimo sull’ormai ex Juventus: il Corriere dello Sport spiega cos’è cambiato.

UNO PIÙ L’ALTRO – L’esigenza di chiudere il ritorno di Romelu Lukaku in tempi brevi, entro il 30 giugno per usufruire dei benefici del Decreto Crescita, ha portato l’Inter a rallentare l’ingaggio a parametro zero di Paulo Dybala. Uno stop però momentaneo, come puntualizza il Corriere dello Sport. L’ex Juventus è stato avvisato, così come il suo entourage, della necessità di dover completare prima la trattativa per il ritorno del belga. Il giocatore, nel frattempo, prosegue le sue vacanze e resta in attesa. Non ci sono particolari problemi sul fronte Dybala, anche se resta una minima differenza di valutazione dopo l’incontro di dieci giorni fa col suo agente Jorge Antun. Una volta definito Lukaku si penserà a come superarla: l’ipotesi è cambiare le cifre di bonus e premio alla firma. Ma anche per Dybala ormai l’Inter è alle battute finali.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



