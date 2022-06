Skriniar e Dumfries nei 4 chiesti dal Chelsea, l’Inter fa il prezzo: non per Lukaku – CdS

Nell’affare Lukaku (vedi articolo) il Chelsea ha sondato la disponibilità per quattro giocatori dell’Inter. Il Corriere dello Sport fa i nomi, specificando come le attenzioni dei Blues si siano soffermate su Dumfries e Skriniar.

I PIÙ RICHIESTI – Nelle prossime ore, o al massimo appena dopo il weekend, Inter e Chelsea terranno una videoconferenza per chiudere il ritorno di Romelu Lukaku. La circostanza ha portato i londinesi a chiedere informazioni su alcuni pezzi pregiati della rosa nerazzurra, col Corriere dello Sport che fa i nomi: Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries e Milan Skriniar. L’attenzione dei Blues è soprattutto sugli ultimi due, ma da Milano è subito arrivata la specifica che non saranno inseriti nella trattativa Lukaku. Bisognerà quindi andare a gestirli in maniera separata. Il prezzo fatto è ottanta milioni per Skriniar e sessanta per Dumfries. Col Chelsea che, in ogni caso, ha manifestato la volontà di acquistarne uno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



