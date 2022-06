Lukaku-bis all’Inter, tutte le cifre: un risparmio anche per il Chelsea – CdS

Per il grande ritorno di Lukaku all’Inter mancano ormai pochi giorni, salvo ribaltoni a ora imprevisti. Il Corriere dello Sport elenca le cifre che permetteranno anche al Chelsea di risparmiare. E a breve si chiude (vedi articolo).

QUADRA DA TROVARE – L’atteso vertice fra Inter, Chelsea e l’avvocato Sébastien Ledure si terrà oggi o all’inizio della prossima settimana, ma il ritorno di Romelu Lukaku è ormai impostato. Sarà in prestito, oneroso, per una cifra ancora da definire. Il Corriere dello Sport ribadisce come la prima richiesta da Londra era venti milioni di euro, rifiutando i cinque più due di bonus (legati a rendimento di squadra e dello stesso Lukaku) presentati da Milano. L’impressione è che fra dieci e dodici milioni si arriverà a un punto d’incontro che farà felici tutti. Pagato centoquindici milioni di euro appena dieci mesi fa, il belga ha un costo annuo piuttosto pesante: ventinove milioni lordi d’ingaggio e poco meno di venticinque di ammortamento. Quest’ultima somma sarà compensata in parte dal prestito oneroso, mentre sullo stipendio il fatto che Lukaku se lo taglierà più o meno della metà permetterà anche al Chelsea di risparmiare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



