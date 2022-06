Inzaghi atteso da nuovo vertice con l’Inter: proporrà cessioni ‘alternative’ – CdS

Inzaghi, secondo il Corriere dello Sport, avrà un nuovo vertice con l’Inter dopo quello del martedì che ha seguito la fine del campionato. Il tecnico vuole mantenere tutti i suoi big e per questo chiederà altre cessioni.

INZAGHI CHIARO: NIENTE SMANTELLAMENTO – L’Inter anche in questa sessione di mercato è costretta a chiudere in attivo. Fra sessanta e ottanta milioni la cifra indicata quest’oggi dal Corriere dello Sport, che comporterà per forza di cose qualche cessione. I nomi dei big a rischio sono noti: Alessandro Bastoni per il momento dice di no al Tottenham ma col suo agente che non chiude (vedi articolo), poi Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez e Milan Skriniar. Loro non vorrebbero lasciare l’Inter, ma con un’offerta giusta il rischio di perderne uno c’è. Volontà che Simone Inzaghi vuole evitare, per non ripetere la situazione di un anno fa. Lunedì, informa sempre il Corriere dello Sport, ci sarà un nuovo vertice con la dirigenza. Lì l’allenatore chiederà delle cessioni diverse per raggiungere l’attivo, ossia gli esuberi e i giovani più eventualmente Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. Tutto per evitare un altro anno di cessioni pesanti, che Inzaghi e l’Inter hanno pagato perdendo il campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



