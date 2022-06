Italia-Germania, rischia Barella: dei tre dell’Inter uno in tribuna? – CdS

Italia-Germania è il big match di stasera in UEFA Nations League (vedi articolo). Alle 20.45 squadre in campo a Bologna e potrebbe esserci solo un titolare dell’Inter, su tre convocati da Mancini, con Barella che rischia.

SI CAMBIA – Dopo la figuraccia di mercoledì a Wembley con l’Argentina per Italia-Germania sarà una Nazionale molto diversa. Roberto Mancini vuole subito voltare pagina e partire con un nuovo ciclo, per questo molti giocatori impegnati tre giorni fa sono già andati via. Per il Corriere dello Sport nel debutto in UEFA Nations League ci sarà il lancio di Sandro Tonali nel centrocampo con Bryan Cristante e Manuel Locatelli. Questo significa che Nicolò Barella partirebbe dalla panchina. Dei tre dell’Inter giocherà titolare Alessandro Bastoni, come erede di Giorgio Chiellini che si è ritirato. Accanto a lui più Francesco Acerbi di Leonardo Bonucci. Non figura, per il quotidiano romano, Federico Dimarco fra i ventitré in distinta: probabile tribuna per lui. Questa la probabile formazione di Mancini per Italia-Germania, secondo il Corriere dello Sport: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Tonali, Cristante, Locatelli; Politano, Scamacca, Pellegrini.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Santoni



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.