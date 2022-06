Inter in nazionale: tris in Italia-Germania, ma si parte dal pomeriggio

Sabato di impegni in nazionale per alcuni degli undici giocatori dell’Inter convocati per giugno (vedi articolo). Il big match è ovviamente Italia-Germania, a Bologna per la UEFA Nations League. A cominciare è però Dzeko di pomeriggio.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 4 GIUGNO 2022

NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO – Italia-Germania (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 3 Lega A) ore 20.45 a Bologna, Italia.

HAKAN CALHANOGLU – Turchia-Isole Faer Oer (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 1 Lega C) ore 20.45 a Istanbul, Turchia.

EDIN DZEKO – Finlandia-Bosnia (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 3 Lega B) ore 18 a Helsinki, Finlandia.