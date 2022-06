Bastoni in bilico, il suo agente Tinti: «Tifa Inter ma nel calcio ci si adegua»

Il futuro di Bastoni all’Inter è in bilico. I nerazzurri devono fare cassa per chiudere in positivo il bilancio. Il suo procuratore Tinti ha parlato del suo assistito

PROFESSIONISTA − Bastoni può essere il sacrificio dell’Inter per racimolare i 60 milioni di utile. Così il procuratore Tullio Tinti a Sportitalia mercato: «Sicuramente è tifosissimo della squadra per cui gioca e quindi sta volentieri all’Inter ma è anche un grande professionista. Nel calcio ci si bisogna adeguare però lui si sente la maglia dell’Inter addosso».