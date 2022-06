Dybala-Inter, novità in arrivo? Il suo agente è in Italia – TS

Dybala all’Inter nella prossima stagione è una possibilità che, col passare dei giorni, aumenta sempre più. Tuttosport rivela come ieri l’agente dell’argentino sia stato a Torino.

RISPOSTA DA DARE – Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, ieri era a Torino: lo rivela il quotidiano Tuttosport, con una foto che lo ritrae in un bar del centro. Che la trattativa con l’Inter sia in piedi non è certo un segreto, tanto che le parti si sono già incontrate a Villa Bellini e che Javier Zanetti, dopo l’incrocio con Dybala alla partita benefica di Samuel Eto’o, lo ha ritrovato mercoledì scorso a Wembley per Italia-Argentina. L’offerta, presentata giovedì 26 maggio, è sette milioni di euro bonus compresi per un triennale. Da Torino si segnala come all’inizio della prossima settimana sono previste novità sulla risposta della Joya a questa proposta. Non c’è fretta, i sondaggi da parte di un club inglese e uno spagnolo a oggi non sembrano problematici. Bisogna prima sistemare Alexis Sanchez e Arturo Vidal, poi per Dybala si apriranno le porte dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – F.M.

