Inter e il rinnovo di Brozovic, il padre-agente a Milano: presto l’incontro?

Tiene banco in casa Inter il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic, in scadenza al termine della stagione. Il padre-agente del giocatore è a Milano e presto potrebbe esserci il primo incontro con la società per affrontare la questione.

Con il campionato ancora fermo a causa della sosta per le nazionali, in casa Inter tengono banco i rinnovi di contratto. La questione Lautaro Martinez ormai è archiviata, mancano solo le firme su un accordo che è stato trovato da tempo, la situazione più urgente in questo momento è quella relativa a Marcelo Brozovic. Il contratto del centrocampista croato scade alla fine della stagione e c’è volontà reciproca di continuare insieme, anche se c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Secondo Alfredo Pedullà il padre di Brozovic, che fa anche da agente al centrocampista, in questi giorni è a Milano ed è probabile che presto ci siano degli incontri con l’Inter per trovare una soluzione. Probabilmente si aspetterà domani, col rientro del giocatore dagli impegni con la nazionale croata, per entrare nel vivo delle discussioni. Le posizioni in questo momento sono lontane, ma non troppo: il giocatore vorrebbe un aumento di ingaggio importante, l’Inter è disposta a riconoscerglielo ma a cifre leggermente inferiori.

fonte: alfredopedulla.com